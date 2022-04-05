Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным

Вся инфраструктура готова к тому, чтобы вывезти раненых и погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция согласилась эвакуировать раненых и убитых жителей Мариуполя из Бердянска.
Турция выступит посредником.
Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.
"Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями, мы договорились, раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно. Мы не дадим эту возможность. То есть вы понимаете, что в Бердянск это все нужно, чтобы доехало", — сообщил он.
Президент также отметил, что вся инфраструктура готова для того, чтобы вывезти раненых и погибших решение только за Путиным.
"Мы ждем согласования от Путина. Я разговаривал с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. И сейчас от него (Путина – ред.) зависит именно этот момент. В принципе делегации наши, на их уровне обсудили технические моменты, это я кстати, к тому, что иногда то, что обсуждают делегации, мы не видим некоторых вещей, которые важны. И потому когда, как говорят "дивные" эксперты: зачем там встречаться. Может и не надо встречаться, но иногда есть элементы — а вдруг это сработает. Есть элементы, которые решаются не глобально, например о Донбассе и Крыме, но вот такие элементы (эвакуация из Бердянска — ред) и их много", — подчеркнул президент.
Если все удастся, то в ближайшие дни будет результат.
"Если нет, мы точно будем знать, что это лично президент Российской Федерации не дает такой возможности", — сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, какой видит победу Украины в войне.
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