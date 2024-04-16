Зеленский: "У партнеров есть перечень оружия, которое нужно нам для победы"

Владимир Зеленский подчеркнул, что союзники Украины знают об оружии, которое нужно для победы в войне против России.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у всех стран-партнеров есть перечень оружия, которое нужно Украине для победы.

Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.

"Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед, есть конкретное оружие, чтобы защитить небо, есть средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Все партнеры имеют этот план. Имеют на руках (перечень – ред.) того, что нам технически очень нужно", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также напомнил, что Украина "борется с большой армией".

"У них неограниченное количество людей и большое количество снарядов. Это не их производство. Это производство Ирана. Они им передавали 300-350 "Шахедов" в месяц. И каждый месяц они применяли по нам такое количество", — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский объяснил, как россияне уничтожили Трипольскую ТЭС.

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