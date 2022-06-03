Зеленский указал на подлость и цинизм российской армии

Украинский президент отметил, что российские солдаты прячутся за спинами "мобилизованных" на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время войны против Украины Россия навсегда вписывает в свою историю много "подлых, позорных и циничных вещей".

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

По его словам, российская армия в этой захватнической войне применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности и вообще не считает людей.

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"Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных”, — подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что чем дольше идет война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю.

“Идут совершенно нелепые обстрелы с российской территории наших пограничных северных областей, в частности Черниговской. Были нанесены удары по Николаеву, Харькову, Харьковской области. Вся временно оккупированная территория нашего государства сейчас - это зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность”, — подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Напомним, за сутки, 2 июня, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли трое гражданских, девять – получили ранения.

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