Зеленский: Украина понесла потери на около $600 млрд из-за войны

Речь идет о разрушенной и поврежденной инфраструктуре в Украине в результате войны.

По предварительным оценкам, Украина понесла потери на около $600 млрд из-за войны.

Это разрушенные дороги, инфраструктура, дома, жилые кварталы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Предварительно мы видим около 600 миллиардов долларов – это то, что повреждено: дороги, инфраструктура, дома, жилые кварталы. Мы говорим о мостах, у нас было большое количество построенных мостов и т.д.", — отметил он.

Однако президент подчеркнул, что Украина готова к послевоенному восстановлению, есть амбициозные цели и профессиональная команда.

Владимир Зеленский сказал, что сейчас сложно оценить точные повреждения оккупантами, поскольку некоторые территории Украины все еще временно оккупированы Россией.

"600 миллиардов – это предварительно, потому что мы еще не знаем, что произошло в оккупированных городах. Например, если мы берем с вами город Мариуполь, полмиллионный город и там действительно был второй по масштабам металлургический завод "Азовсталь", который сегодня защищают наши военные, там постоянные бои, город Мариуполь полностью разрушен. То есть сколько нужно денег восстановить города, целые города, я не думаю, что в 21 веке где-то в Европе и мире кто-то просчитывал, что такое восстановить полностью город, где проживало полмиллиона человек. Я думаю, это задача сложная", — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что после победы мы сделаем все достаточно быстро и Украина будет еще лучше.

Напомним, Зеленский рассказал о трех этапах войны с оккупантами.

Читайте также: