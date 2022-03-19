Зеленский упрекнул швейцарцев за незамороженные счета россиян, и компанию Nestle, что не ушла с рынка РФ

Президент убеждал швейцарцев воспользоваться шансом "остановить любые войны в мире".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал швейцарцам, как мечтал для украинцев такого же, как у них уровня жизни, и пожелал, чтобы они стали столь же крепкими, как украинцы, в борьбе против зла.

Так, в своем обращении к ним, Зеленский отметил, что швейцарские банки до сих пор не блокируют счета россиян, причастных к войне в Украине, и эти люди продолжают жить в уютных домах на территории Швейцарии.

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«Чтобы не было вопроса о банках, о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счета – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, чувствующими, что это такое, когда разрушают целые города, мирные города. Разрушают по приказам тех, кто любит жить в общинах – разных, европейских, в ваших общинах, в прекрасных швейцарских общинах. Кто наслаждается недвижимостью в вашем государстве. И это было бы справедливо – лишить их этой привилегии. Лишить того, что они забирают у нас», — отметил президент.

Отдельно он остановился на бизнесе, который не прекращается со страной-агрессором и этим позволяет России и дальше наносить удары по мирным городам и селам Украины, убивать украинцев и их детей.

Владимир Зеленский обратился к политикам и гражданам Швейцарии. «Сейчас есть шанс показать не только России, но и любому агрессору, любому государству-террористу, что война разрушит не жертву, а начавшего ее». Владимир Зеленский обратился к политикам и гражданам Швейцарии. Опубликован Офис Президента Украины Суббота, 19 марта 2022 г.

«Good food. Good life. Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы другим странам Европы. Уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России. И я хочу, чтобы все вы, швейцарцы стали сейчас, как все мы, украинцы. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас не упустили наш общий шанс. Шанс вернуть мир, шанс остановить любые войны в мире. Ведь когда Швейцария с вами – вы точно успешны. А когда Украина с вами – вы точно крепкие», — заявил Зеленский.

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