Зеленский упрекнул СМИ в "лишней информации" о контрнаступлении

По его словам, информация в медиа не изменит планы Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация в СМИ никоим образом не изменит планы по контрнаступлению Украины. Впрочем, такие публикации не помогают украинским военным.

Об этом глава государства сказал в интервью скандинавским медиа.

"Иногда существуют информационные угрозы. Я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе и это, к сожалению, не только российская пресса. Считаю, что эта информация, скажем, не помогает. Сказать честно, остановит ли она нас? Нет", — заявил украинский президент.

По его словам, даже если подобная информация будет появляться ежедневно, это все равно не отразится на планах Украины.

"Нас все это не остановит и мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но такие вещи как время или лишняя информация, — не важно насколько фейкова или правдива. Все это влияет. Хочу подчеркнуть — это точно не помогает", — добавил Зеленский. .

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что утечка секретных материалов Пентагона не влияет на сценарий контрнаступления ВСУ или оборонных действий Украины. Но это хорошо для репутации страны. По его словам, "слив" свидетельствует о том, что Украина может планировать определенные операции.

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