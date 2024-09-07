Зеленский упрекнул Великобританию в замедлении отправок дальнобойных ракет — The Telegraph

Президент Владимир Зеленский упрекнул Великобританию в замедлении поставок ракет большой дальности во время ключевых переговоров НАТО по вооружению.

Об этом пишет The Telegraph.

Президент Украины сказал, что Британия и другие союзники демонстрируют "дефицит ракет и сотрудничества" со свежими поставками Storm Shadows и других боеприпасов.

Зеленский передал свое послание непосредственно министрам обороны Запада в пятницу во время своего первого личного появления на переговорах по авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы слышим, что ваша политика дальнего радиуса действия не изменилась, но мы видим изменения в Atacms, Storm Shadows и Scalps – нехватка ракет и сотрудничества", – сказал Зеленский собранию.

Он призвал Лондон и Вашингтон ослабить ограничения на оружие для ударов глубоко внутри России.

"Мы должны иметь этот потенциал дальнего действия не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы Россия была мотивирована искать мир", — сказал Зеленский в начале встречи.

Напомним, Белый дом обеспокоен тем, что использование ракет Storm Shadow без одобрения США может эскалировать конфликт и втянуть Америку в войну.

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