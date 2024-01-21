Зеленский: "Усталость от войны мы не можем себе позволить"

Усталость от войны мы не можем себе позволить. Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил британскому телеканалу Channel 4 News.

"Когда мы говорим "усталость", мы должны разделять вот какие вещи. Усталость от войны мы не можем себе позволить. В противном случае получится так, что кто-то защищает государство, а когда я говорю защита – это не только фронт, это и люди, работающие, имеющие бизнес, платят налоги, можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают это делать, это все важно, поэтому устать от этого мы не имеем права, если мы устанем, мы потеряем то, что имеем. Как каждый человек, который после рабочего дня... Я думаю, вы идете домой, вечером вы приходите, особенно перед выходными, я думаю вы устали, но на следующее утро вы снова.... Поэтому можно себе позволить устать вечером, но утром придется защищать государство", – сказал он.

Напомним, в Financial Times вышла статья под названием "Усталость от Украины" — это проблема самых западных лидеров". В ней иностранный журналист Мартин Сандбу считает, что усталость от войны "догнала" всех на Западе. В то же время он частично обвиняет партнеров Украины в невыполнении обещаний и затягивании времени.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что со стороны стран-членов Евросоюза не наблюдается никаких признаков усталости от Украины.

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