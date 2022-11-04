Зеленский уверен, что Россия не хочет садиться за стол переговоров и объяснил почему

Глава Украины напомнил "формулу мира" из пяти пунктов, которую ранее представил во время выступления в ООН.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а разговоры политиков страны-террориста якобы о готовности к переговорам – это ложь.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 4 ноября.

"И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубке – мобилизованных или в виде каких-то там наемников", — объяснил украинский президент.

Зеленский отметил, "очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно — как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает. Делает, а не говорит".

Глава Украины напомнил "формулу мира" из пяти пунктов, которую ранее представил во время выступления в ООН. Это:

уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности Украины, уважение к украинцам, надлежащая ответственность за террор – "это наказание для всех, кто виноват", полное возмещение Россией нанесенного ущерба.

Россия якобы хочет возобновить переговоры с Украиной

После полномасштабного наступления на территорию Украины оккупанты начали выдвигать свои ультиматумы и заявили, что готовы к переговорам в Беларуси, откуда началось наступление на Киев. Впоследствии прошли переговоры в Стамбуле. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не ведет реальные переговоры, а лишь выдвигает ультиматумы.

После голосования под дулами автоматов на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осужденных Генассамблеей ООН, президент Зеленский сообщил, что он больше не планирует никаких переговоров с Путиным.

На это российский президент Путин лично заявил, что готов к переговорам с Украиной и назвал это "доброй волей". Ранее о готовности к переговорам заявляли его прихвостные Лавров и Песков.

Читайте также: