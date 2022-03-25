Зеленский в 30-ю годовщину СБУ: "Я благодарен каждому и каждому, кто ломал планы врагов и работал в интересах Украины"

Зеленский в 30-ю годовщину СБУ: "Я благодарен каждому и каждому, кто ломал планы врагов и работал в интересах Украины"

Президент сообщил, что за текущий месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 сотрудников СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников с 30-летием СБУ, отметив, что Служба прошла непростой путь.

Об этом он заявил в пятницу во время видеообращения.

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"Сильный народ лучшей в мире страны! Хочу начать это обращение со слов поздравления от себя и от вашего имени, всех наших граждан Украины, работников Службы безопасности Украины. Сегодня их день. 30 лет назад именно 25 марта была основана Служба безопасности нашего государства", – отметил он.

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По словам президента, Служба прошла непростой путь. За 8 лет войны на Донбассе и уже через 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники Службы безопасности показали себя с лучшей, героической стороны: принципиальными, мужественными и умеющими наносить врагу потери, которых враг не ожидал.

"Именно это сейчас нужно Украине. Я благодарен всем нашим героям из Службы безопасности Украины. Я благодарен каждому и каждой в Службе, кто в течение 30 лет нашей общей истории ломал планы врагов и работал в интересах только украинского народа. Поздравляю с праздником, чту всех. И будем помнить всегда всех погибших сотрудников Службы безопасности, которые погибли, к сожалению, но за Украину, выполняя задачи по противодействию российской агрессии", — сказал Зеленский.

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Президент сообщил, что за текущий месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 сотрудников СБУ. Двоим из них присвоено звание "Героя Украины" посмертно. Оба отличились в боях в районе Макарова Киевской области.

"Благодаря их мужественным действиям был уничтожен штаб врага и более 20 оккупантов. Фамилии наших героев я вам назвать не могу. Такая специфика службы. Но могу сказать уверенно — память о них действительно будет вечной", — резюмировал глава государства.

Также Зеленский 25 марта подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов, 7 из них – посмертно.

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