Зеленский в Чернигове провел заседание Ставки: "Подготовка к активным действиям"

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 марта провел выездное заседание Ставки в Чернигове. В ходе этого обсудили подготовку к освобождению оккупированных территорий Украины.

Об этом он сказал 3 апреля во время обращения к украинцам.

"Ставка. Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениям. На этот раз генералы Сырский и Тарновский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и на всей Донбассе. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, председатель Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны", — подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что речь шла о подготовке к освобождению всех оккупированных территорий Украины.

"Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", — сказал Зеленский.

Напомним, в США считают, что ВСУ начнут весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Также Зеленский уверен, что Украина освободит свои территории, а оккупантов предупредил, если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

Читайте также: