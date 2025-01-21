Зеленский в Давосе ответил, можно ли завершить войну в этом году

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом, заверившим, что хочет закончить войну в Украине в этом году.

Президент Дональд Трамп ранее заверил Владимира Зеленского, что будет делать все, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом Зеленский вспомнил, выступая на Всемирном экономическом форуме.

"Трамп мне сказал и потом публично об этом говорил, что будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что "мы – ваш партнер. Это война у нас, мы знаем все болезни места, мы понимаем, как это для нас больно. Мы теряли наших людей, это самая большая потеря для нас. Мы хотим окончить войну в этом году. Но не просто быстро, а справедливо. Надежно для нас. Что украинцы вернулись домой и жили в безопасности. Это самое главное. И мы будем делать все для этого", – сказал президент Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский прибыл в Давос на Всемирный экономический форум. Во время выступления на форуме он в частности назвал, сколько российских военных сейчас в Украине.

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