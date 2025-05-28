Зеленский в Германии назвал то, что лишит смысла российское наступление

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии анонсировал соглашения по ПВО и производству дронов с Германией, назвав их «очень важными» для Украины и такими, что не позволяют РФ продолжать военный террор.

Об этом шла речь в Берлине во время встречи Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 28 мая.

«Очень важны для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия нас постоянно поддерживает и ракетами для ПВО. Я хотел бы за это поблагодарить. Хочу подчеркнуть, что именно такая поддержка лишает смысла российский террор», — сказал президент Украины.

Реклама

Он отметил, что так же, когда речь идет о новой поддержке оружием для ВСУ, о большей дальнобойности для украинских военных, речь идет и о том, как лишить смысла российские наступательные действия.

Три составляющих, которые лишат смысла российское наступление

По словам Зеленского, оборонное взаимодействие, дальнобойность, совместные производства — это шаги, которые не позволят РФ продвигаться и продолжать военный террор.

«Пока Путин будет надеяться на свои наступления, удары, штурмы, он будет избегать реальной дипломатии. Именно поэтому нам нужно дальнейшее оборонное взаимодействие всех в Европе и Европы с Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому нам нужна достаточная дальнобойность. Именно поэтому нужно быть уверенными в финансировании нашей армии и стойкости Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что именно для этого следует использовать замороженные российские активы.

Реклама

«Германия может в этом нам помочь», — добавил президент.

Третьей важной составляющей на пути к остановке диктатора РФ являются совместные производства Украины и партнеров.

«Я рад, что сегодня между нашими государствами есть новые договоренности по совместным проектам. Мы не будем публично говорить все детали, но сегодня есть наши договоренности об инвестициях производства в Украине. Прежде всего, оружия — это производство дронов, то, что позволяет наиболее эффективно беречь жизнь наших воинов», — сказал украинский президент.

Он сообщил, что представители правительств Германии и Украины подписали соглашение о сотрудничестве.

Реклама

«О строительстве и развитии производства», — детализировал Зеленский.

Напомним, во время брифинга с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет воевать до лета 2026-го, и ответил, продержится ли Украина.

Читайте также