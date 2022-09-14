Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области провел совещание по энергетической безопасности региона.

Владимир Зеленский в Харьковской области провел совещание по энергетической безопасности региона.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

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“Впереди зима, поэтому обсудили многие актуальные темы. Отдельное внимание было уделено вопросу функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области. Сегодня, в условиях войны, крайне важно разработать план мер по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Докучаевскую ВСУ уничтожили состав врага с провиантом.

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