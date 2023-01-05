Зеленский в канун Рождества обратился к россиянам: к чему он призвал (видео)

Президент Украины объяснил, что РФ хочет использовать Рождество, чтобы ненадолго остановить продвижение ВСУ на Донбассе. Однако это означает очередное увеличение счета российских потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет использовать Рождество только для передышки в войне, и призвал россиян для ее прекращения обрести смелость и хотя бы во время Рождества освободиться от страха перед одним человеком в Кремле.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 5 января.

"Есть кое-что, о чем я хочу напомнить сегодня гражданам России. 15 ноября была представлена Украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает вывод российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это – гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что по состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат составило 82 тыс. человек.

12 декабря Россия получила предложение приступить к выполнению Формулы мира по выводу оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тыс. человек.

"Оба наших предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышно", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия уже потеряла убитыми на этой войне уже почти 110 тыс. своих солдат.

"Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизнь и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", – рассказал глава государства.

Он добавил, что все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить ее с новой силой. Однако чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое.

"Нужно, чтобы граждане России обрели смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", – обратился к россиянам Зеленский.

"Окончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится – тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. С 1991 года", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о введении с 12:00 6 января до 24:00 7 января режима прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине.

Как объяснил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, этот приказ Путина – исключительно пропагандистский жест. На самом же деле Россия хочет получить время для проведения мобилизации, строительства укреплений на захваченных территориях и перегруппировки армии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.