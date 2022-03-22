Зеленский в который раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной и показал миру страшные кадры войны (фото)

Зеленский в который раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной и показал миру страшные кадры войны (фото)

Продолжаются 27 сутки героического противостояния Украины против российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский в который раз призвал лидеров НАТО закрыть воздушное пространство или предоставить истребители.

Глава государства показал миру жуткие фото из мест разрушений с надеждой на принятие быстрого решения.



"Что еще должны сделать кафиры, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?", — написал Зеленский.

Напомним, военные чиновники США и НАТО считают, что войска Беларуси в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину и для нападения страна уже принимает необходимые меры.

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