Зеленский в который раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной и показал миру страшные кадры войны (фото)

Продолжаются 27 сутки героического противостояния Украины против российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский в который раз призвал лидеров НАТО закрыть воздушное пространство или предоставить истребители.
Глава государства показал миру жуткие фото из мест разрушений с надеждой на принятие быстрого решения.
"Что еще должны сделать кафиры, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?", — написал Зеленский.
Напомним, военные чиновники США и НАТО считают, что войска Беларуси в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину и для нападения страна уже принимает необходимые меры.
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