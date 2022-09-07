Зеленский в обращении рассказал о "хороших новостях из Харьковщины": детали

Президент пояснил, что сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе есть "хорошие новости из Харьковской области".
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.
"Видимо, вы все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство", – отметил он.
В то же время президент объяснил, что сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.
Зеленский поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду "за храбрость, за героизм, проявленные во время выполнения боевых задач".
Также он выразил благодарность 406-й отдельной артиллерийской бригаде за "чрезвычайно успешные" попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге Украины и 60-й отдельной пехотной бригаде, "последовательно продвигающей наши позиции".
Глава государства подчеркнул, что каждый украинский военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту.
"Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья, Николаева, городов Днепропетровской области, тем скорее сможем освободить Приазовье и весь юг", – пояснил он.
Напомним, что под Харьковом ВСУ взяли в плен группу оккупантов и подполковника российской армии (видео).
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