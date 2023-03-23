Зеленский в поезде обратился к Европе и рассказал, что Украине нужно для победы

Президент Владимир Зеленский рассказал о поездке в Херсон и призвал Европу не медлить с помощью Украине, поскольку российское зло каждый день стирает с лица земли населенные пункты в Украине.

Об этом он сказал 23 марта во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Зеленский записал свое обращение в поезде и рассказал о посещении Харькова и Херсона. Он подчеркнул, что города на линии фронта постоянно уничтожает российская оккупационная армия.

Президент подчеркнул, что Европа не подчиняется тирании РФ и показала, что готова противостоять агрессии. Он призвал партнеров не медлить с помощью Украины.

"Время имеет значение. Не только месяцы и недели, но и дни. Чем быстрее мы с вами совместно действуем, тем больше жизней спасаем. За более чем год полномасштабной войны наше с вами сотрудничество постоянно нарастает. Была ли деструктивная затяжка между нашими шагами? Было. Но все же мы шли к общим целям – мы с вами действовали, чтобы остановить российский террор", — сказал президент.

Президент поблагодарил все страны, которые присоединились к инициативе по поставке Украине боеприпасов.

"Я особенно благодарен тем из вас, кто действенно участвует в предложенной Эстонией и одобренной всеми вами инициативе по поставке и производству снарядов для нашей артиллерии. Чем чаще бьют украинские пушки по оккупанту, тем меньше шансов у России реализовать свою геноцидную политику против украинцев и других европейцев", – сказал президент.

Зеленский призвал мир предоставить Украине дальнобойные ракеты, чтобы сделать невозможными удары по мирным городам.

"Но, дорогие коллеги, не чувствуете ли вы, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затяжек в совместных действиях? К сожалению, это так. И в Кремле это видят. Это удаляет нас с вами от достижения мира. Я приведу. сейчас пять таких примеров затягивания, несмотря на то, что каждый час на поле боя имеет значение, затягивание с поставкой дальнобойных ракет для Украины уже значительно, и это не позволяет нам отбросить позиции российских террористов, в частности, от Херсона, от Запорожья и других. наших городов, которые постоянно обстреливаются российскими дальнобойными ракетами. Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может оградить украинцев от террора. Постоянного российского террора", — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Польшу и Словакию за передачу самолетов МиГ-29, однако подчеркнул, что для победы Украине нужны современные истребители.

"Вспомните, сколько российского запугивания было, когда речь шла о передаче "Леопардов" и других более современных танков, чем те, что были раньше у наших воинов. Современные танки уже в Украине. Так что сделала Россия в ответ? Мы все должны привыкнуть, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает", — подчеркнул он.

Президент добавил, что миру нужно ввести еще больше санкций против России и сделать это немедленно.

"Формула мира, украинская формула мира, которую я представил осенью. Это единственный реалистичный и всеобъемлющий план восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности нашему народу и всей Европе. Мы давно говорим с вами об организации саммита формулы мира. Я готов назначить саммит уже на ближайший время в Киеве Но все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину, поэтому я призываю помочь нам с этим, мы можем организовать саммит в одной из мировых столиц – в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальную силу Европе? Точно добавит", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что важно сейчас не затягивать интеграцию Украины в Евросоюз и объяснил, что даже в условиях войны в нашем государстве работают все институты.

"Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны всех вас, уважаемые, – главного, каждого лидера Европы. Украинцы нуждаются в том, чтобы видеть вашу готовность и мотивироваться ею. Чтобы чувствовать, что защита нашими воинами европейских ценностей действительно поддерживается всей Европой", – сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область посетил один из энергетических объектов области.

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