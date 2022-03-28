Зеленский в разговоре с премьером Италии обсудил систему гарантий безопасности для Украины

Зеленский поблагодарил Италию за оборонную и гуманитарную поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Среди тем переговоров – создание системы гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщил глава государства на странице Twitter.
"Продолжил диалог с премьер-министром Италии Марио Драги. Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", — написал Зеленский .
Напомним, ранее Владимир Зеленский показал фото, как со всего мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Каждый день люди из всех уголков планеты не устают и выходят на мирные акции против военной агрессии России.
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