Зеленский в разговоре с премьером Италии обсудил систему гарантий безопасности для Украины

Зеленский в разговоре с премьером Италии обсудил систему гарантий безопасности для Украины

Зеленский поблагодарил Италию за оборонную и гуманитарную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Среди тем переговоров – создание системы гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил глава государства на странице Twitter.

"Продолжил диалог с премьер-министром Италии Марио Драги. Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", — написал Зеленский .

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал фото, как со всего мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Каждый день люди из всех уголков планеты не устают и выходят на мирные акции против военной агрессии России.

Читайте также: