Зеленский в речи перед парламентом Финляндии упомянул о расстреле людей на Каховском водохранилище

Зеленский в речи перед парламентом Финляндии упомянул о расстреле людей на Каховском водохранилище

Президент также рассказал о других преступлениях российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля выступил с речью перед парламентом Финляндии.

Владимир Зеленский рассказал о расстреле людей, среди которых были дети, на Каховском водохранилище в Херсонской области, а также о других преступлениях военных армии РФ.

"Вчера российские военные расстреляли из артиллерии лодку с мирными людьми на Каховском водохранилище. Люди просто пытались спастись с оккупированной территории. Но по ним ударили из "градов". Трое детей, одиннадцать взрослых. На лодке. Посреди водохранилища. В десятках метров от берега. А по ним бьют из артиллерии…

По всем дорогам нашей страны в тех районах, куда заходили российские войска, остались сотни и сотни расстрелянных машин. Обычных автомобилей обычных людей, которые просто хотели жить. Российские военные точно знали, что там обычные мирные люди. Они видели, что нет никакой опасности. Но они стреляли. Есть нередкие примеры таких машин с людьми, которые просто раздавили бронетехникой. Буквально – переехали танками", – сказал он во время выступления.

Напомним, в Херсонской области оккупанти обстреляли кассетными снарядами лодку с людьми.

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