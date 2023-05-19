Зеленский в Саудовской Аравии призвал членов Лиги присоединиться к украинской формуле мира

Зеленский акцентировал, что Крым был первым, что пострадал от российской оккупации.

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Саудовской Аравии, призвал членов Лиги арабских государств присоединиться к имплементации украинской формулы мира.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на саммите Лиги арабских государств в Джедди, передает Укринформ.

Глава государства призвал защитить наш народ, включая мусульманское сообщество Украины.

Каждый уважаемой делегации передали документ на их языке с 10 пунктами формулы мира. Пожалуйста, вы можете выбрать пункт, который вам кажется наиболее подходящим, и я буду благодарен, если каждый из вас выберет направление спасения людей из русского плена. Поэтому я приглашаю всех вас, кто уважает мир, приобщиться к имплементации Формулы мира и таким образом уменьшить рознь, страдания и зло», — сказал Президент Украины.

Зеленский акцентировал, что Крым был первым, что пострадал от российской оккупации, и те, кто до сих пор подвергается репрессиям во временно оккупированном Крыму, являются мусульманами.

«Посмотрите, сколько страданий принесли длительные войны Ливии, Сирии, Йемене; сколько жизней потеряли годы сражений в Судане и Сомали, Ираке и Афганистане. Каждый, кто умножает страдания новой агрессией, сеет рознь и стремится вернуть старые времена захватнической империи, не считающиеся с волей независимых наций. Идущий против мира будет проклят народом», — обратился Зеленский к лидерам арабских стран.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил страны за поддержку международных позиций Украины и Устава ООН.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 19 мая, находится с визитом в Саудовской Аравии. Он призвал помочь защищать украинцев, включая украинских мусульман.

Глава государства Владимир Зеленскийв Саудовской Аравии планирует выступить на саммите Лиги арабских государств. Говорить об укреплении двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром.

Также Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств, заявил, что Россия является слабой страной, а ее агрессивная политика не от силы, а от осознания, что эпоха империй прошла.

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