Зеленский в третий раз за неделю собрал на заседание главных военных и силовиков: в чем причина

В течение недели заседания Ставки верховного главнокомандующего проходили 28 и 30 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский третий раз за неделю провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого заслушал доклады главных военных и силовиков об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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В пресс-службе ОП проинформировали, что участники совещания также:

проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и сил обороны вооружением и боеприпасами.

рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

обсудили продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Зеленский в третий раз за неделю провел Ставку верховного главнокомандующего

В течение недели Зеленский дважды провел Ставку верховного главнокомандующего – 28 и 30 ноября. Во время заседания 28 ноября главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

Во время совещания 30 ноября глава государства и участники Ставки обсудили ситуацию на фронте. В частности, проанализировали намерения кафиров и подготовили план по противодействию. Также был рассмотрен вопрос обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов.

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