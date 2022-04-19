Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного времени.
Верховная Рада получила проект закона о продлении военного положения по всей территории Украины.
Об этом сообщили на сайте украинского парламента.
Пока не известно, на сколько будет продолжено военное положение в Украине. Вероятно – еще на месяц.
Ранее президент продлил в Украине военное положения продолжающийся с 05.30 26 марта сроком на 30 суток.
Напомним, Россия вторглась на украинские земли 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин назвал в видеообращении это "специальной военной операцией", целью которой является "защита" Донбасса. В тот же день в Украине было введено военное положение. 15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока его действия.
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