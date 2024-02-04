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Зеленский во время визита в Роботино назвал "решающую миссию", которая принесет победу Украине

Зеленский во время визита в Роботино назвал "решающую миссию", которая принесет победу Украине

Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Владимир Зеленский

В частности, во время совещания обсудили об оборонных действиях на Авдеевском направлении и ситуации в районе Роботиного.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье и провел совещание по ситуации в области безопасности, в ходе которой обсудили "важные вопросы".

Об этом сообщает Офис президента и сам глава государства.

Отмечается, что глава государства побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, где посетил передовые позиции украинских военных.

Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Президент пообщался с защитниками Украины и вручил им государственные награды. В частности, он передал награду президента "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому. Владимир Зеленский также наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество".

"На ваших плечах такая сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Хочу сделать все, чтобы эта победа была быстрее. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и все граждане Украины. Все адекватные люди в мире" понимают, что у вас сложнейшая работа, и все украинцы вами гордятся", — подчеркнул глава Украины.

Зеленский добавил, что во время совещания обсудили:

  • ситуация на поле боя,
  • оборонные действия на Авдеевском направлении,
  • ситуация в районе Роботиного,
  • ситуацию на других участках фронта, фортификации.
  • защита объектов критической инфраструктуры,
  • оборонно-промышленный комплекс региона от окупантов.
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / © Офис президента Украины
Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье и наградил военных.

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