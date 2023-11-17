Зеленский: Война в Израиле замедлила поставки снарядов для наступления ВСУ

Президент сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада.

Война в Израиле привела к замедлению поставок снарядов в Украину. В результате уменьшились возможности ВСУ вести наступательные действия против ВС РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет Bloomberg.

Зеленский утверждает, что уменьшились поставки оружия в Украину. В то же время он признал, что понимает, когда защищаются другие борющиеся за существование страны.

"Эта жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание, и мы тоже должны защищаться", — сказал он.

По мнению президента, причина сложившейся ситуации – война на Ближнем Востоке и "другие причины". Не назвав эти "другие причины", подчеркнул, что "без поддержки мы будем двигаться назад".

Зеленский отметил, что участники боевых действий на Ближнем Востоке нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, которые являются ключевым компонентом для поставок оружия, необходимого Украине для отражения вторжения России. Внезапная потребность возникает в чувствительный момент, поскольку Европейский Союз сигнализирует, что вряд ли выполнит обещание доставить миллион артиллерийских снарядов до марта.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании государства во избежание прекращения работы правительства. Важно отметить, что это финансирование не включает поддержку Украины и Израиля.

20 октября сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины. По данным СМИ, администрация Байдена планирует поделить финансирование на четыре части. Денежные средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китая и Ирана.

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