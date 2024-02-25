Зеленский впервые назвал количество погибших воинов Украины на фронте

Президент Владимир Зеленский в первый раз ответил, сколько украинских воинов погибло в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 25 февраля.

"Я не знаю, имею ли я право. Это серьезный момент очень. Недавно были голоса в радикальной части американского политикума, которые не на нашей стороне. Они сказали, что якобы Украина потеряла 300 тысяч погибшими. Дальше была информация от РФ, что Украина потеряла более 100 тыс. убитыми. Это все ложь.

31 тысяч украинских военных погибли на этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым кругом. Но, тем не менее, каждый — это большие потери для нас", — сказал президент.

Также Зеленский назвал потери РФ. По его данным, на войне погибли 180 тысяч россиян. Всего потерь в сумме с ранеными у россиян до 500 тысяч.

"Не скажу, сколько у нас раненых. Не хочу, чтобы РФ узнала, сколько военных у нас уже не на поле боя. Есть без вести пропавшие. Не буду играть с этими цифрами. Потому что последний обмен показал, что двое парней были в списке без вести пропавших, а вернулись из плена живыми. И десятки тысяч погибших гражданских на оккупированных территориях. Мы не знаем точно, сколько именно они убили наших гражданских", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Украина не публиковала информацию о количестве погибших на фронте. В последний раз потери назвал 22 августа 2022 тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Тогда, по его данным, было известно о 9 тысячах украинских героев, погибших на войне с РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ноябре 2022 года заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми. Позже в Еврокомиссии объяснили ошибку своей главы, заявив, что эта цифра была взята из внешних источников и касалась потерь убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

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