Зеленский впервые провел заседание Ставки в двойном формате: что известно

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, впервые провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в двойном формате.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении.

"Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки", – отметил Зеленский.

Во второй половине дня состоялась дополнительная встреча членов Ставки в узком формате – "для особо значимого разговора".

Президент заверил, что Украина не оставит без ответа никаких агрессивных действий оккупантов. По его мнению, сейчас враг находится на специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже понятен. Но тактически оккупанты еще имеют ресурс для попыток наступательных действий.

"Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют", – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что украинские власти и дальше будут усиливать нашу устойчивость, обеспечивать армию необходимым оружием и оборудованием.

"Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром относительно поставок для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны его выполнить", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал ЕС увеличить давление на Россию. По его мнению, санкционный темп Европы немного замедлился, а Москва нашла лазейки для избежания ограничений.

Читайте также: