Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и семьям погибших Героев Украины

Президент вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, удостоенных этого звания посмертно.

Сегодня в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце президент Украины Владимир Зеленский вручил награды защитникам и членам семей погибших воинов.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 29 апреля.

"Ордена "Золотая Звезда" получили Герои Украины: подполковник Сергей Бурковский, капитан Виталий Гураль, старший лейтенант Дмитрий Дозорчий, подполковник Александр Зугравый, полковник Дмитрий Кащенко, майор Александр Кукурба, капитан Олег Пасечник, подполковник Вячеслав Цыганков, Леонид Хода, полковник Денис Чаюк и генерал-лейтенант Сергей Наев", – отметил он.

По словам президента, также трое военнослужащих были удостоены орденов «Золотая Звезда» посмертно. Имел честь передать их родным наших героев – сержанта Владимира Балюка, мастер-сержанта Александра Цюпака, майора Павла Сбитова.

"Именно благодаря нашим героям, благодаря всем, кто встал на защиту нашего государства, мы можем жить, можем быть со своими родными в своем доме", — резюмировал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

Напомним, что накануне Зеленский отметил государственными наградами 2014 защитников Украины, 14 из них — посмертно.

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