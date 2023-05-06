Зеленский вручил награды воинам-пехотинцам: фото, видео

Президент Владимир Зеленский приветствовал воинов-пехотинцев и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев – то, что дает нашему государству самый весомый результат, несгибаемость нашей обороны. Большая честь сегодня поздравлять вас с Днем пехоты, это честь для меня ежедневно представлять в отношениях с миром в частности таких наших воинов, каковы наши пехотинцы, – образцовая украинская храбрость, образцовая украинская стойкость", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины, в частности пехотинцы, преодолевают это вроде бы непобедимое зло, и своей стойкостью и смелостью меняют историю, объединяя мир вокруг Украины.

Зеленский еще раз напомнил, что великие воины отдали свою жизнь, чтобы Украина жила и побеждала. Он пожелал пехотинцам и дальше быть надежной, несгибаемой основой героической обороны Украины, а также по случаю праздника вручил государственные награды.

"Государство стоит крепко, потому что вы воюете достойно – вместе со всеми украинскими силами обороны и безопасности! Я благодарю вас за это!" – добавил Зеленский.

Президент вручил воинам-пехотинцам государственные награды и присвоил почетные награды трем воинским частям.

Как сообщалось, 6 мая украинские пехотинцы отмечают профессиональный праздник – День пехоты Вооруженных сил Украины, установленный в 2019 году тогдашним президентом Петром Порошенко.

Напомним, Украина вернула еще 45 военнопленных. Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

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