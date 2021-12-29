Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семьям четырех погибших Героев Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что работа по награждению украинских героев будет продолжаться.

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым были присвоены звания Героя Украины посмертно, и вручил орден "Золотая Звезда".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину... С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – большая благодарность и поклон от всего украинского народа", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с семьями военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что работа по награждению украинских героев будет продолжаться.

Кто получил посмертно орден "Золотая Звезда"

Звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду , который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах. Николай Верхогляд удостоен звания Героя Украины посмертно от 14 октября 2021 года. Во время встречи Владимир Зеленский передал орден его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

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Указом от 10 декабря 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно полковник Павел Пивоваренко. Владимир Зеленский вручил высокую государственную награду его супруге Светлане и сыновьям — Евгению и Максиму. Пивоваренко при выходе из оцепления под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, погиб 29 августа 2014 года.

Глава Украины также передал орден родителям солдата Петра Полицака – Вере и Петру. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно указом от 3 декабря 2021 года. Петр Полицак погиб в результате подрыва боевиками нового терминала аэродрома.

Владимир Зеленский также передал награду солдата Рустама Хамраева его сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу. Президент присвоил Рустаму Хамраеву звание Героя Украины посмертно указом от 14 октября 2021 года. Во время выхода из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист, обеспечивая выход группы, Рустам Хамраев героически погиб.

Напомним, на днях во Львове похоронили воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Янковского, погибшего в 2014 году во время обороны Луганского аэропорта. Парню было 27 лет.

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