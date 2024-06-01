Зеленский: "Все, что является замороженным конфликтом – медленная война"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian.

"И настанет мгновение, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто... У них (в РФ - ред.) больше техники, чем у нас, но и у них дефицит – у них дефицит опытных военных, артиллерийских снарядов, ракет", - прокомментировал президент.

Зеленский подчеркнул, что "заморозка" войны, пауза пойдет только в пользу России, однако никак не Украины.

"Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, он (враг – ред.) вступит в силу, и может вам поставить ультиматум – признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский подписал соглашения о безопасности еще с тремя странами.

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