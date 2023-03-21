Зеленский вспомнил о победе в битве за Мощун и пообещал такой результат в боях за Донбасс и Крым

Президент анонсировал строительство мемориала в честь украинских воинов и обычных жителей Мощуна, жизнь которых унесла война.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 21 марта прошлого года завершилось сражение за село Мощун на Киевщине, что стало первым шагом к победе в этой войне.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны — боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун — маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне", – сказал президент.

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Он добавил, что были и другие подобные шаги. В частности, это битва за Гостомель, бои за Ирпень, борьба на Черниговщине и Сумщине, битва за Змеиный. А также жестокое противостояние на юге Украины и уникальная оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция дальновидных крыс государства-террориста", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что уверенность украинцев в победе и видении свободного будущего для государства, поразивший мир героизм – все это родилось именно в городах-героях севера, востока и юга.

"Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", – сказал президент.

Он отметил, что почтил в этот день героев битвы за Мощун – за Киев – именно там, где будет построен мемориал в честь украинских воинов и обычных жителей села, чьи жизни были унесены этой жестокой войной.

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Напомним, украинское контрнаступление для освобождения всех территорий может начаться в мае – такие оценки давали советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и военный эксперт Олег Жданов.

Между тем, руководство НАТО считает, что главной целью контрнаступления Украины будет пробивание коридора в Крым.

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