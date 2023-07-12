Зеленский встретился на саммите в Вильнюсе с генсеком НАТО Столтенбергом: детали

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на проходившем в Вильнюсе саммите. Встреча была организована для обсуждения сотрудничества между Украиной и НАТО, а также актуальных вопросов безопасности в регионе.

Об этом пишет "Укринформ".

Встреча началась с приветствия и рукопожатия в присутствии журналистов, после чего двое лидеров перешли в комнату переговоров. Ожидается, что на переговорах будут обсуждены ключевые вопросы, связанные с безопасностью Украины, совместными военными учениями и возможностями расширения сотрудничества между Украиной и НАТО.

После переговоров планируется совместная пресс-конференция, на которой президент Зеленский и генсек Столтенберг будут рассказывать о результатах встречи и обсуждаемых вопросах. Президент Зеленский отметил в своем Twitter, что это первое заседание Совета Украина – НАТО, и он уверен, что вместе с НАТО они сделают все, чтобы встреча была результативной.

Напомним, что американские аналитики проанализировали реакцию Кремля на первый день саммита НАТО.

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