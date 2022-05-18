Зеленский встретился с экс-тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко: о чем говорили

Зеленский встретился с экс-тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая встретился с экс-тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко, официально ставшим первым амбасадором UNITED 24.

О главе государства написал на своей странице в соцсети.

По словам Владимира Зеленского, Шевченко своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене.

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"И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, у тебя все удастся", – подчеркнул президент.

Напомним, что военный эксперт назвал дату, когда Путин может заявить об аннексии территории Украины.

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