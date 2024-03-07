Зеленский встретился с государственным секретарем Великобритании по обороне: подробности

Президент обсудил с Грантом Шаппсом продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта встретился с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как говорится, президент обсудил с Грантом Шаппсом продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Британией.

“Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия. Благодарю правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку Украины и наших людей”, — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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