Зеленский встретился с военными Нацгвардии и наградил их за проявленное мужество в боях с российским агрессором (фото)

Зеленский встретился с военными Нацгвардии и наградил их за проявленное мужество в боях с российским агрессором (фото)

Также Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала пяти полковникам Нацгвардии.

В День Национальной гвардии Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими НГУ и наградил их за проявленное личное мужество и самоотверженность при отражении вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Хочу поблагодарить за вашу службу каждому и каждой. За вашу работу, за то, что защищаете нашу территориальную целостность, суверенитет, все наши семьи. Берегите, пожалуйста, себя, берегите свои семьи, здоровье ваших детей. важно и понадобится для нас, для нашего будущего, которое мы строим и будем строить вместе с вами», – сказал Владимир Зеленский.

В частности, награду получили:

Солдат НГУ Андрей Есаульцев , проявивший мужество во время эвакуации личного состава из аэропорта «Антонов».

, проявивший мужество во время эвакуации личного состава из аэропорта «Антонов». Майор Александр Солонько – защищал аэропорт «Киев» и, несмотря на плотный ракетный обстрел со стороны противника, удержал оборону, а также уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу. Во время боя Александр Солонько взял в плен пятерых диверсантов.

– защищал аэропорт «Киев» и, несмотря на плотный ракетный обстрел со стороны противника, удержал оборону, а также уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу. Во время боя Александр Солонько взял в плен пятерых диверсантов. Солдат Роман Береза – проявил мужество во время огневого контакта с десантом агрессора, обстреливавшего воинскую часть.

– проявил мужество во время огневого контакта с десантом агрессора, обстреливавшего воинскую часть. Старший лейтенант медицинской службы Марина Рязанцева – попала под минометный огонь кафиров возле села Горенко, в результате чего завязался бой с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате разрыва снаряда Марина Рязанцева получила контузию, но поры боль продолжала оказывать медицинскую помощь раненым бойцам и эвакуировать их во время вражеских обстрелов.

– попала под минометный огонь кафиров возле села Горенко, в результате чего завязался бой с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате разрыва снаряда Марина Рязанцева получила контузию, но поры боль продолжала оказывать медицинскую помощь раненым бойцам и эвакуировать их во время вражеских обстрелов. Старший сержант Максим Ткач – при выводе личного состава из расположения воинской части спас ее боевое знамя.

Кроме того, глава государства присвоил воинское звание бригадного генерала полковникам Нацгвардии Владимиру Барзюку, Александру Белецкому, Александру Белоусу, Виталию Козалетову и Константину Плетко.

Напомним, в Киеве задержана диверсионно-разведывательная группа. В состав ДРГ входило трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

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