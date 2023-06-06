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Зеленский встретился в Киеве с представителем Папы Римского: какие важные вопросы обсудили

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский встретился в Киеве с представителем Папы Римского: какие важные вопросы обсудили

Зеленский встретился с представителем Папы Римского / Фото: Скриншот

Речь шла о гуманитарном взаимодействии в рамках украинской формулы мира.

В Киев сегодня, 6 июня, прибыл специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира. Только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию могут повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю. Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским.

Напомним, что Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" прокомментировал уничтожение российской террористической армией Каховской ГЭС. Он отметил, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

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Дата публикации
Просмотры
948
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