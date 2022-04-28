Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Президент отметил, что Болгария среди государств, которые принципиально и быстро отреагировали на российскую агрессию. Глава страны поблагодарил правительство и народ Болгарии за то, что они не медлили, чтобы поддержать Украину.

Об этом Зеленский сообщил в новом видеообращении 28 апреля.

Также он поделился, о чем говорил с Петковым.

"Обсудили с господином Петковым оборонные, энергетические, транспортные вопросы. Санкционное давление на Россию, необходимое ради мира. Обсудили наше взаимодействие на уровне Евросоюза. Очень важна договоренность – по ремонту нашей военной техники на болгарских производственных мощностях", – поделился Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что они согласовали вопросы поставки украинского электричества в Болгарию и использования мощностей Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной.

"Благодарю Болгарию за возможность использования порта Варна для экспорта нашей аграрной мощности", — добавил глава Украины.

Напомним, в Офисе президента призвали лишить Россию членства в Совбезе ООН после обстрела Киева 28 апреля. Андрей Ермак обратил внимание, что столицу обстреляли во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Общение Владимира Зеленского и Кирилла Петкова из СМИ

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