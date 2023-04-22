Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО, в списке – партии и ЦИК РФ, шейх Мали и другие иностранцы

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 апреля, ввел новые санкции СНБО против российских физических и юридических лиц, среди которых КПРФ, ЦИК РФ, ГПР, а также шейх Республики Мали и другие иностранные граждане.

Соответствующие указы №235/20223 и №23/2023 опубликованы на сайте главы государства.

В списке лиц – 40 физических лиц, из них 25 граждан РФ, четверо граждан Швейцарии, два гражданина Ирана, один человек с неустановленным гражданством и восемь граждан Республики Мали.

Среди граждан Мали – президент гуманитарной комиссии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар, заместитель руководителя персонала региональной координации Оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

В то же время против граждан Малые санкции введены до 31 августа текущего года, они предусматривают блокирование активов, приостановку транзита и выдачи виз, а в отношении остальных 32 человек – на 10 лет, и они предусматривают также полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и договоров, запрет на участие. в приватизации и приобретении земли в Украине и передаче технологий.

Среди российских юрлиц – Центральная избирательная комиссия РФ, партия "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Коммунистическая партия РФ". Также в списке российская девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", ООО "ВТБ-Проект", ООО "ВБ-Сервис", ПАО "Росбанк", АО "Дальневосточный банк", ПАО "Завод Тула", ООО "Мегаком", АО" Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос", НИИ "Прометей" им. Горынина, АО "Ригель".

Санкции на 10 лет введены также против 60 юридических лиц, из которых 8 – швейцарские компании, 5 – французские, две зарегистрированы на Кипре, одна на Британских Виргинских островах, одна – в ОАЭ, одна – на Мальте, одна – в Люксембурге, одна – в Армении, одна – в Германии, одна – в Испании, одна – на Тайване, одна – в Сингапуре, остальная – в РФ. Также в списке создано на оккупированной части Донецкой области т.н. "Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики".

Напомним, Швейцария объявила о санкциях против ЧВК "Вагнер".

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