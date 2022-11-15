Условия Зеленского для мира с Россией: что предлагает президент Украины (подробности и видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам проходящего на индонезийском острове Бали саммита G20 перечислил 10 условий для мира с Россией. Условия содержат, в частности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание трибунала по расследованию военных преступлений, компенсацию ущерба. Также президент высказался против договоренностей со страной-агрессором в формате "Минск-3".

В Кремле ответили президенту Украины заявлением, что Зеленский "подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры".

Представители украинских властей на Youtube-канале ТСН рассказали, что означают озвученные Владимиром Зеленским условия.

Есть пункты, требующие немедленных действий от РФ

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона прокомментировал условия главы государства и выделил важные пункты.

"Когда не работает механизм Совбеза ООН, когда не работают различные другие механизмы в мире, наверное, надо работать над новыми механизмами... Для того, чтобы не повторялись такие ужасные события как сейчас, 9 месяцев у нас, когда Россия, нарушая устав ООН и все возможные международные документы, нападает на Украину. Это важный пункт в тех 10 пунктах президента.Там есть еще пункты, требующие прямо здесь и сейчас действий со стороны РФ — остановка войны, вывод войск, границы Украины 1991 года, разработка и имплементация механизмов ответственности России, спецтрибунала, механизма репараций и так далее", – рассказал Корниенко.

По его словам, "на этих пунктах Украина стоит уже некоторое время и будет дальше стоять".

"Это позиция Украины, которую он (Зеленский — ред.) озвучил лидерам уже G19, называем вещи своими именами, никакой России там уже нет. Собственно, это очень серьезное послание лидерам мира... G19 — это страны-лидеры по экономическому развитию, по населению, военному потенциалу. Это послание всем, что Украина не будет склоняться к каким-то непонятным форматам переговоров, "Минск-3" и так далее, будет бороться дальше и выгонять Россию с украинской земли", — подчеркнул первый вице-спикер Рады.

Россия должна компенсировать ущерб "включая енотов"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Россия должна компенсировать Украине ущерб от войны "включая енотов".

"Более того, президент нашей страны Владимир Александрович Зеленский четко определил: границы 1991 года — раз; ответственность совершивших преступления — два; компенсация всех вещей, которые они здесь натворили включительно с енотами, включая коллекцию Херсонского художественного музея, которую они украли, компенсации по жилищам, инфраструктуре – три; и четвертое – гарантия нашей безопасности на будущее", — заявил секретарь СНБО.

По его словам, "после того, как эти четыре пункта будут выполнены, о каких-то вещах сможем говорить".

Также Данилов отметил, что без Украины "вести какие-то переговоры за нашей спиной никто не может".

Украина показала готовность к переговорам

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире канала Freedom отметил, что РФ хочет усадить Украину за стол переговоров на своих условиях.

"Мы все видим вбросы, намеки, попытки посадить нас за стол переговоров. Это все, по большому счету, работа Российской Федерации, дезинформационная прежде всего. На самом деле, по желанию провести мирные переговоры скрываются ультиматумы и предварительные условия – давайте вынесем Крым и Донбасс за скобки и сядем о чем-то разговаривать", — заявил нардеп.

По его словам, выступление президента перед участниками G20 должно было "перебить нарратив со стороны Российской Федерации, что они якобы готовы к мирным переговорам, а мы нет".

"Украинская сторона в принципе готова к переговорам, но переговоры должны заключаться в том, как быстро выйдут войска Российской Федерации из Украины, когда мы возобновим контроль над границами 1991 года, когда нам будут выплачены репарации, когда начнется трибунал над Путиным и другими военными преступниками... Мы не против переговоров, любая война заканчивается переговорами. Эти 10 пунктов должны быть выполнены для того, чтобы действительно наступил мир в Украине", — добавил Чернев.

Что предложил Зеленский: 10 пунктов

1. Радиационная и ядерная безопасность

РФ должна вывести из Запорожской АЭС войска, а станцию ​​следует передать под контроль МАГАТЭ и украинскому персоналу. Киев предложил МАГАТЭ направить миссии на все украинские атомные станции.

"На глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию ​​в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда же пойдет радиационное облако? Возможно, на территорию ЕС. Возможно, в Турцию. Возможно, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария", - подчеркнул президент.

Продовольственная безопасность

Президент отметил бессрочное продление зерновой инициативы и расширение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. По его словам, с июля удалось экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем.

"Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает", - заявил Зеленский.

3. Энергетическая безопасность

Ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины. Зеленский предложил направить миссию экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей в восстановлении.

"Должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Надо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы", - предложил президент.

4. Освобождение всех пленных и депортированных

Глава государства отметил освобождение украинских пленных военных, депортированных детей, которых 11 тыс., и взрослых, а также политзаключенных.

"Мы не можем ждать. Поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных - "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию", - отметил Зеленский.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка

Президент отмечает, что не должно быть каких-либо компромиссов с агрессором.

"Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно", – добавил он.

6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий

"Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией. Именно это повлечет за собой реальное и полное прекращение боевых действий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

7. Возвращение справедливости

Зеленский отмечает, что за более восьми месяцев войны Россия убила в Украине 430 детей, а также оставила после тебя застенки и массовые захоронения убитых людей.

"Мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", - высказался президент.

8. Противодействие экоциду

По словам Зеленского, в Украине почти 200 тыс. гектаров земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами, десятки угольных шахт затоплены, а миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Кроме того, погибло 6 млн домашних животных и 50 тысяч дельфинов в Черном море.

"На прошлой неделе на климатическом саммите в Египте я предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Должны это реализовать", - отметил глава государства.

9. Недопущение эскалации

Зеленский отмечает, что Украина должна иметь действенные гарантии безопасности. Киев подготовил проект договора Kyiv Security Compact, который должен быть подписан.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Так как не допустить повторение такой агрессии России против нас?" - заявил президент.

10. Фиксация окончания войны

Президент отмечает, что стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

"Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней", - говорит Зеленский.

9. Недопущение эскалации

Зеленский отмечает, что у Украины должна быть действенные гарантии безопасности. Киев подготовил проект договора Kyiv Security Compact, который должен быть подписан.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Так как не допустить повторение такой агрессии России против нас?" – заявил президент.

10. Фиксация окончания войны

Президент отмечает, что стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

"Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней", — говорит Зеленский.

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