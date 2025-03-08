Зеленский об ударе по Доброполью: Подлая и бесчеловечная тактика устрашения

Президент Украины выразил соболезнования родственникам погибших и поблагодарил экстренные службы за их смелость во время террористического нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар российских войск по центру Доброполья, заявив, что это очередной акт террора, направленный против мирного населения и спасателей. Он подчеркнул необходимость укрепления украинского ПВО для защиты от подобных атак.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы государства.

"Вчера вечером российская армия нанесла два баллистических ракетных удара по центру Доброполья в Донецкой области. После того как наши службы прибыли на место, был нанесен еще один удар, умышленно по спасателям. Подлая и бесчеловечная тактика устрашения, к которой часто прибегают россияне. На данный момент, к сожалению, известно о 11 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждены 8 пятиэтажек, административное здание и пожарная машина", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем экстренным службам, полиции, ГСЧС и медикам, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, бесстрашно спасают людей от террора. Он также подчеркнул важность продолжения усилий для защиты жизни, укрепления украинской ПВО и усиления санкций против России, отметив, что необходимо сломать все, что помогает Путину финансировать войну.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что в Донецкой области объявлен день траура по погибшим в результате комбинированной атаки на Доброполье 7 марта. Он отметил, что этот удар стал одним из самых жестоких за последнее время.

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