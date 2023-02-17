Зеленский высказался о фронте: "Делаем все, чтобы усилить наших воинов"

Президент также поблагодарил украинских бойцов, которые защищают Донетчину и Луганщину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны, заявив, что делается все для усиления войск на передовой.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении 17 февраля.

"Конечно, сегодня, как и в любой другой день, я на постоянной связи с командующими. Провел совещание с представителями сектора обороны. Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой, наших героев, вдохновляющих мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю, наши ценности", – рассказал Зеленский.

Он также отметил украинских бойцов, защищающих Донетчину и Луганщину.

"54-я отдельная механизированная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, я благодарю вас, воины. Я благодарю вас всех, кто держит наши позиции на фронте, кто уничтожает врага, и кто дает нам всем веру в победу, в победу Украины", – подчеркнул президент.

Зеленский на 17 февраля: Мюнхенская конференция и компенсации от РФ

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля Зеленский заверил, что "Россия и Голиаф падут в этом году", и что украинской победе в войне нет альтернативы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.