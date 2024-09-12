Зеленский высказался о контрнаступлении россиян на Курщине

Глава государства сказал, что "все идет по нашему украинскому плану".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступательные действия в Курской области и сказал, что все идет по украинскому плану.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 12 сентября, сообщает "Укринформ".

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", – заявил Зеленский.

Он также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники в Беларуси вблизи украинской границы.

"по поводу Беларуси, скопления видим, видели это давно, контролируем этот процесс", — сказал президент.

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что накануне российские войска перешли к контратакам в Курской области и отвоевали некоторые позиции у украинских сил. Сейчас ситуация в регионе нестабильная.

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