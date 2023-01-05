Зеленский высказался о "перемирии" от Путина: "Хотят использовать Рождество как прикрытие"

Президент пояснил, что на самом деле РФ хочет остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подогнать поближе к их позициям свои силы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приказ российского президента Владимира Путина о так называемом "рождественском перемирии".

Об этом глава государства высказался в ходе своего видеообращения 5 января.

Президент заверил, что Россия планирует использовать режим прекращения огня только для улучшения своих позиций на фронте.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Кремль всегда использует передышки на войне, чтобы продолжить ее с новой силой.

Глава государства также сказал, что для скорейшего завершения войны РФ против Украины нужно, чтобы россияне обрели смелость хотя бы во время Рождества "освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".

Напомним, 5 января Путин отдал приказ объявить "перемирие" на фронте в Украине на 1,5 дня в сочельник и Рождество. Свой приказ диктатор объяснил якобы необходимостью предоставить возможность православным украинцам посетить рождественские службы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что государство не вело с РФ никаких переговоров о перемирии, соответственно прекращать огонь не собирается. По оценкам военных экспертов, Россия на самом деле запланировала провокации, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "даже на праздники".

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