Зеленский высказался о ротации военных и тяжелой ситуации на Востоке

Наше государство имеет план ротаций, но кроме выводимых бригад другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нашего государства план ротаций для вывода бригад из зоны боевых действий на отдых. Однако на место отведенных военных должны прийти укомплектованные части.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

По словам президента, оккупанты перехватили инициативу на поле боя на Востоке нашего государства. Однако увеличение поставок оружия от партнеров поможет нашим военным остановить россиян и возобновить свои наступательные действия.

“На Авдеевском и Покровском направлениях сейчас действительно сложная ситуация. Мы боремся, укрепляемся, договариваемся с партнерами, чтобы поставки оружия увеличились. У русских сейчас инициатива на Востоке, это не секрет”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что наше государство имеет план ротаций, но кроме выводимых бригад другие должны заходить, и они должны быть укомплектованы.

“Нам нужно их остановить, и мы понимаем, сколько нам всего нужно, в том числе количество бригад, которые нужно вывести оттуда, чтобы люди отдохнули. У нас есть план ротаций, и они продолжаются. Кроме этих сильных выводимых бригад должны заходить укомплектованные ребята и не с голыми руками”, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что украинские защитники смогут остановить российское наступление на востоке в случае увеличения поставок вооружения.

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