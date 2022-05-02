Зеленский высказался о своей стратегии касательно войны России против Украины: "Если бы у меня был выбор, я сделал бы то же самое"

Президент Украины Владимир Зеленский ничего бы не менял в своей стратегии по поводу войны, которую Россия начала против Украины.
Об этом он заявил во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.
“Очень сложно сказать, правда. Сегодня я вижу, что если бы у меня был выбор как-то по-другому поступить, я бы, наверное, сделал бы то же самое. Не знаю многих вариантов этого. У меня было то, что имел. И сделал то, что сделал. Думаю, люди будут в будущем решать, было ли это правильно”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные.
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