Зеленский высказался о войне: "Следующие полгода станут во многом решающими"

В частности, президент призвал Европу помочь Украине с вооружением и энергетикой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода войны станут решающими и потребуют больших усилий, чем в прошедшие времена.

Об этом глава государства сказал в своем онлайн-обращении к Европейскому Совету.

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и украинского суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем то время, которое прошло", – рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что прежде всего энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

"Второе – зимняя устойчивость Украины. (…) Я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждой из вас, кто уже помогает с поставкой оборудования и финансовой поддержкой. Но сейчас, чтобы следующие полгода прошли без потрясений, нужно сделать еще кое-что", – сказал президент.

Он пояснил, что Украина нуждается в поддержке для закупки газа и поддержки с электричеством.

"Третий аспект – оборонная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. (…) Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Это касается и ПВО, и ПРО, что конкретно вы можете сделать для увеличения объема поставок ПВО и ПРО", – призвал Зеленский.

Он добавил, что это касается и современных танков, более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, которые могли бы ускорить окончание российской агрессии.

"Четвертое – дипломатия. (…) Я призываю вас поддержать украинскую формулу мира! Все вы знаете ее элементы – они логичны, действенны, могут быть реализованы уже за следующие полгода. Для этого в ближайшее время мы организуем саммит – Global Peace Formula Summit", – анонсировал глава государства.

"И пятое – на следующие полгода. Ценностная задача. Я хочу еще раз поблагодарить всех вас за поддержку Украины в получении кандидатства. Сейчас наступает время сделать еще один шаг. Несмотря на войну, мы не останавливаем институциональную трансформацию нашего государства", – сообщил президент.

Он также призвал ускорить оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС, чтобы перейти к старту переговоров по членству.

"Я верю, что все акцентируемое мной сегодня будет реализовано", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в ближайшее время российские войска свои основные усилия будут сосредоточивать на установлении полного контроля над Донетчиной и Луганщиной, что является для них стратегической задачей.

Громов также сообщил, что последние "действия режима Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию Беларуси в войне против Украины".

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тыс. новых военных, которые снова попытаются атаковать Киев.

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