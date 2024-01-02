Зеленский выступил со срочным видеообращением из-за ракетного удара по Украине

Президент Владимир Зеленский 2 января выступил со срочным видеообращением из-за массированного ракетного удара по Украине оккупационной армии РФ.

"2 января 24-го года – и снова удар российских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 – в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий. Много пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Я благодарю работников ГСЧС Украины, полицейских, врачей. Каждому и каждой, кто помогает людям", — подчеркнул глава государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : СРОЧНО! Обращение Зеленского после массированной ракетной атаки!

Напомним, 2 января Украина под массированным ракетным ударом России – о последствиях атаки читайте в материале ТСН.ua.

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