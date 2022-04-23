Зеленский: "Я не думал, что можно желать долгой жизни и здоровья детям"

Президент Украины 24 апреля будет поздравлять украинцев с Пасхой, в том числе и вынужденно выехавших за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о приветствии украинцев на Пасху, сообщил, что подготовил большое обращение к своим гражданам.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 апреля с украинскими и иностранными журналистами.

"Я подготовил большое обращение к народу нашего государства, который я уважаю, очень люблю. И вы даже не понимаете, насколько. Я действительно хочу мира, как каждый человек. Я действительно хочу пожелать им всем здоровья. Я действительно хочу им пожелать обычных" вещей... Счастье семейного... Никогда не думал, что так буду говорить... Мы раньше знаете, что говорили? Пожелать здоровья нашим дедушкам, бабушкам, потому что они такого пожилого возраста. И долгой жизни. Я не думал, что можно желать долгой жизни и здоровья детям. Из-за этой войны. Я им всем желаю, нашим людям, беречь своих детей насколько это возможно. И как президент, к счастью или к сожалению, я не знаю, – я разделяю боль каждого и каждой, кто потерял детей своих", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский ответил, продолжатся ли переговоры между Украиной и Россией в Турции.

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