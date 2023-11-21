Зеленский: "Я пережил не менее 5 покушений на свою жизнь"

Владимир Зеленский заявил, что Россия, спустя почти два года после полномасштабной войны, все еще "очень хочет" отстранить его от власти.

Спецслужбы Украины предупредили по меньшей мере 5-6 покушений на жизнь президента Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом президент Украины рассказал в интервью The Sun.

Как сказал Зеленский, что первое покушение на его жизнь он и его окружения восприняли очень серьезно, даже возникла паника, словно во время первой вспышки Covid, а затем – он к этому даже адаптировался.

"Первый случай был очень интересен… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", — сказал президент.

The Sun пишет, что российские спецотряды десантировались в Киеве, чтобы ликвидировать Зеленского в первый день вторжения России – 24 февраля 2022 года.

Охрана Зеленского загородила его офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры. Его ближайшим помощникам выдали ружья и бронежилеты.

Но когда британские и американские чиновники предложили вывезти президента из столицы из-за опасений, что Киев может быть захвачен, он ответил легендарной фразой: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений.

В августе украинская разведка СБУ заявила, что предупредила сговор с целью ликвидации Зеленского путем авиаудара по южному мосту Николаева во время одной из его поездок.

На вопрос, рискнет ли Украина убить диктатора Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил, что "это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

Напомним, Зеленский назвал две страны, которые могут вынудить Путина вывести войска из Украины.

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